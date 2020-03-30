Порнозвезда Елена Беркова рассекретила беременность

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Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова намекнула на беременность в Instagram.

Она опубликовала фотографию, на которой продемонстрировала положительный тест на беременность. «Без комментариев», — подписала кадр она.

35-летняя Елена Беркова в 2019 году вышла замуж в шестой раз. Ее избранником стал 42-летний миллиардер Александр Путинцев.

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