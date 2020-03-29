Тилль Линдеманн заявил, что не существует способного победить его вируса
close
Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн обратился к своим подписчикам в Instagram после того, как был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в Берлине.
«Вирус, который хочет меня победить, еще не создан», — написал он в профиле.
Ранее сообщалось, что Линдеманн был доставлен в одну из больниц Берлина. Изначально в газете Bild появилась информация, что музыкант заразился коронавирусом, однако в группе Rammstein заявили, что тест Линдеманна оказался негативным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Тест Линдеманна на коронавирус оказался отрицательным
— Была угроза жизни: лидер Rammstein госпитализирован