Тилль Линдеманн заявил, что не существует способного победить его вируса

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Тилль Линдеманн во время концерта Rammstein в Берлине, 2019 год Тилль Линдеманн во время концерта Rammstein в Берлине, 2019 год
Тилль Линдеманн во время концерта Rammstein в Берлине, 2019 год
Christian Thiel/imago-images.de/Global Look Press

Фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн обратился к своим подписчикам в Instagram после того, как был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в Берлине.

«Вирус, который хочет меня победить, еще не создан», — написал он в профиле.

Ранее сообщалось, что Линдеманн был доставлен в одну из больниц Берлина. Изначально в газете Bild появилась информация, что музыкант заразился коронавирусом, однако в группе Rammstein заявили, что тест Линдеманна оказался негативным.

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