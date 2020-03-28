Актер Том Хэнкс и его жена вернулись в США после карантина в Австралии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/233/13001233/2020-03-12T013705Z_1225253071_RC21IF9ZI8FF_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-HANKS-pic905-895x505-21816.jpg">

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт TMZ.

Супругов заметили в городе в пятницу, 27 марта.

По данным издания, они вернулись в США на частном самолете.

Теперь они обязаны соблюдать карантин, введенный ранее властями Калифорнии. Ранее губернатор штата Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы все местные жители находились в своих домах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Чувствую себя лучше»: Том Хэнкс о том, как победить коронавирус

— Том Хэнкс рассказал о своем состоянии после заражения коронавирусом

— Том Хэнкс и его супруга прошли лечение от коронавируса