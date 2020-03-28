Актер Том Хэнкс и его жена вернулись в США после карантина в Австралии
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Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт TMZ.
Супругов заметили в городе в пятницу, 27 марта.
По данным издания, они вернулись в США на частном самолете.
Теперь они обязаны соблюдать карантин, введенный ранее властями Калифорнии. Ранее губернатор штата Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы все местные жители находились в своих домах.
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