Актер Том Хэнкс и его жена вернулись в США после карантина в Австралии

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон вернулись в Лос-Анджелес после того, как более двух недель провели на карантине в Австралии из-за заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт TMZ.

Супругов заметили в городе в пятницу, 27 марта.

По данным издания, они вернулись в США на частном самолете.

Теперь они обязаны соблюдать карантин, введенный ранее властями Калифорнии. Ранее губернатор штата Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы все местные жители находились в своих домах.

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