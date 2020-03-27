Сиквел «Джуманджи» возглавил топ российских онлайн-кинотеатров
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Топ продаж российских онлайн-платформ возглавил фильм «Джуманджи: Зов джунглей», сообщает портал «Фильм Про» со ссылкой на данные крупнейших онлайн-кинотеатров.
Продолжение кассовой комедии «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном собрало в мире $796 млн и за неделю с 19 по 26 марта заняло первое место в рейтинге с 99 баллами.
На втором месте оказался триллер Стивена Содерберга «Заражение», на третьем — продолжение киносаги «Звездные войны» — «Скайуокер: Восход».
Также в первую десятку вошли фильмы «Достать ножи», »Ford против Ferrari», «Джокер», «Холодное сердце 2», «Малефисента: Владычица тьмы», «Холоп», «1917».
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