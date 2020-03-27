Из сериала «Новый Амстердам» уберут эпизод о пандемии
Из телесериала про жизнь медиков «Новый Амстердам» убрали серию «Пандемия», сообщает Independent.
Сперва эпизод о пандемии смертельно опасного гриппа в Нью-Йорке переименовали в «Наши двери всегда открыты», а после телеканал NBC решил отказаться от трансляции из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса COVID-19.
Серия была снята до начала пандемии. «Люди умирают в реальной жизни. Хотим ли мы сейчас смотреть, как люди умирают в кино?» — объясняет свою позицию шоураннер Дэвид Шульнер.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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