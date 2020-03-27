Наташа Королева отреагировала на сообщения о госпитализации Игоря Николаева

Певица Наташа Королева прокомментировала сообщения о том, что ее бывший супруг и певец Игорь Николаев якобы оказался в больнице в Коммунарке. Об этом она сказала в беседе с телеканалом «360».

Она заявила, что не выходила на связь с артистом и не знает про это.

«Вы знаете, сейчас очень много ложной информации. Сначала вы перепроверяйте информацию, а не то, что ходят слухи», — добавила Королева.

Ранее СМИ сообщали, что Николаева госпитализировали в больнице в Коммунарку, где у него якобы диагностировали новый тип коронавируса COVID-19.