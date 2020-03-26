Винокур опроверг сообщения о коронавирусе у Лещенко

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Артист Владимир Винокур опроверг сообщения о том, что у певца Льва Лещенко был найден коронавирус.

В беседе с изданием «Подъем» он сказал, что находится на связи с другой и его женой. «Глупости. Я бы знал первый, а у меня такой нет информации, хотя я все время на связи и с Левой, и с женой. Он бодрый, насколько это возможно с двусторонним воспалением легких в 78 лет», — отрезал Винокур.

Ранее о коронавирусе у Лещенко сообщили Telegram-каналы со ссылкой на источники в медицинских кругах.

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