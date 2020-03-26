Умер цирковой артист Юрий Кукес

Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра «Уголок дедушки Дурова» Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.

Как уточняет «Российская газета», в последние годы Кукес боролся с опухолью мозга. В январе 2020 года его экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник и прооперировали.

Юрий Кукес с детства работал в цирке вместе с отцом — он выступал с акробатическим номером. В 1966 году поступил в ГУЦЭИ. В 1970 году выпустился с номером соло-жонглер и до 1981 года работал в этом жанре. После семь лет проработал в Японии.

Снялся в детективе «Убийство свидетеля» и фильме «Кио. За кулисами иллюзий».