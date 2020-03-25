Петросян уличил Степаненко в присвоении козлика за 200 тыс. рублей

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Адвокат артиста Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал, что его клиент уличил свою бывшую супругу Елену Степаненко в присвоении совместно нажитого имущества.

На недавно опубликованном совместном фото Степаненко и телеведущей Ольги Бузовой он увидел статуэтку козлика. Кадр был сделан в съемочном павильоне совместного шоу женщин. «Этого козлика работы знаменитого израильского мастера Евгений Ваганович лично покупал на фабрике в городе Яффа», — цитирует Жорина сайт kp.ru. По словам адвоката, статуэтка стоит почти 200 тыс. руб. Он уточнил, что уже несколько месяцев идет оценка совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко, кроме всего прочего, эксперты оценят 5 тыс. предметов искусства и редких вещей, в число которых входит статуэтка.

Фигурка козла стояла в квартире артиста в Зачатьевском переулке, которую после развода заняла экс-супруга. «Оценка имущества еще не окончена, и Евгений Ваганович опасается, что бывшая жена его попросту разбазарит. Кто знает, куда делась эта статуэтка, может, Степаненко ее Бузовой подарила?» — задается вопросом Жорин.

Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись в конце 2018 года. Близкие к окружению пары источники утверждают, что через год после развода Петросян мог жениться снова — на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

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