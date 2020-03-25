«Тотальный диктант» перенесли на осень из-за коронавируса
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Акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на 17 октября из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
«Тотальный диктант» пройдет 17 октября 2020 года», — говорится в заявлении организаторов.
Отмечается, что «Тотальный диктант» впервые за 17 лет будет написан осенью.
Первый «Тотальный диктант» прошел в 2004 году в Новосибирске. В разные годы авторами текстов становились писатели Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие.
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