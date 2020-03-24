СМИ: Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус
Эстрадного артиста Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке, сообщает Telegram-канал Baza.
Утверждается, что у артиста подозрение на новый коронавирус.
По данным источника, в клинику Лещенко попал еще вчера, его состояние оценивается как стабильное.
Сам Лев Лещенко информацию о своей госпитализации пока не комментировал.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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