СМИ: Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/901/11940901/upload-RIAN_5623522.HR-pic905-895x505-67220.jpg">

Эстрадного артиста Льва Лещенко вместе с супругой госпитализировали в медицинский центр в Коммунарке, сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что у артиста подозрение на новый коронавирус.

По данным источника, в клинику Лещенко попал еще вчера, его состояние оценивается как стабильное.

Сам Лев Лещенко информацию о своей госпитализации пока не комментировал.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Джазмен Ману Дибанго умер после заражения коронавирусом

— Американская дрэг-квин умерла после слухов о заражении коронавирусом

— Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса