Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо

Художник Альбер Удерзо скончался 24 марта 2020 года на 93-м году жизни, сообщает Le Monde.

Причиной смерти Альбера Удерзо стал сердечный приступ.

Удерзо был одним из авторов комиксов «Приключения Астерикса», над которым работал с 1960 года. Его соавтор, сценарист Рене Госкинни, скончался еще в 1977 году.

В проведенном Le Monde в 1999 году опросе «100 книг века» «Галл по имени Астерикс» был назван 23-й величайшей книгой 20-го века. Астерикс и его друзья стали героями многочисленных фильмов и мультфильмов.