Умер автор комиксов об Астериксе Альбер Удерзо
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Художник Альбер Удерзо скончался 24 марта 2020 года на 93-м году жизни, сообщает Le Monde.
Причиной смерти Альбера Удерзо стал сердечный приступ.
Удерзо был одним из авторов комиксов «Приключения Астерикса», над которым работал с 1960 года. Его соавтор, сценарист Рене Госкинни, скончался еще в 1977 году.
В проведенном Le Monde в 1999 году опросе «100 книг века» «Галл по имени Астерикс» был назван 23-й величайшей книгой 20-го века. Астерикс и его друзья стали героями многочисленных фильмов и мультфильмов.
So farewell then Albert Uderzo. Comic book genius. pic.twitter.com/RTuCv2eOnW— Alistair Leadbetter (@IndolentFop) March 24, 2020