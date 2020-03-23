Вдове Николая Крючкова потребовалась экстренная помощь медиков

Вдове актера Николая Крючкова потребовалась врачебная помощь, сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что 89-летняя Лидия Крючкова стала задыхаться, находясь у себя дома. Прибывшие врачи скорой помощи стабилизировали ее состояние и диагностировали у вдовы артиста проблемы с сердцем.

От госпитализации женщина отказалась.

Звезда «Баллады о солдате» и «Небесного тихохода» Николай Крючков скончался в 1994 году.

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