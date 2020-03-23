«Евровидение» могут перевести в режим онлайн

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Организаторы конкурса «Евровидение» рассматривают возможность проведения песенного мероприятия в режиме онлайн.

Об этом заявил Европейский вещательный союз. Возможно, «Евровидение» пройдет не в соревновательном формате. Исполнители и песни, прошедшие отбор на отмененный из-за коронавируса конкурс, по мнению организаторов, помогут «объединить и развлечь европейцев в эти нелегкие времена».

«Евровидение должно было проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая. 18 марта было объявлено о первой за 65 лет отмене конкурса и его переносе на 2021 год.

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