Дробыш рассказал, как коронавирус повлиял на шоу-бизнес

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Российский музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что представителям шоу-бизнеса приходится тяжело в период пандемии нового типа коронавирус COVID-19. Об этом он рассказал «Вечерней Москве».

Он отметил, что из-за роста число заболевших и закрытия странами границ артистам пришлось отменить множество массовых мероприятий.

Продюсер добавил, что пока музыканты воспринимают карантин как неожиданный отдых, поскольку могут больше времени уделить семье.

«Пока все «в кайф», но если «перерыв» затянется на несколько месяцев, будет печально», — заключил Дробыш.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.