Госпитализирована актриса Нина Русланова

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Нина Русланова в кинотеатре «Художественный» перед премьерой фильма «Китайская... Нина Русланова в кинотеатре «Художественный» перед премьерой фильма «Китайская...
Нина Русланова в кинотеатре «Художественный» перед премьерой фильма «Китайская...
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Госпитализирована советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова, передает РЕН ТВ.

Причиной госпитализации стало обострение хронического заболевания.

Сообщается, что актриса почувствовала боль в области сердца из-за нарушения ритмов его работы.

Ранее Русланова была госпитализирована в январе.