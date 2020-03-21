Netflix создает фонд на $100 млн для помощи персоналу во время пандемии

Компания Netflix создала фонд для помощи сотрудникам, пострадавшим от прекращения производства телевизионных и кинопродуктов. Об этом сообщается на сайте компании.

Размер фонда помощи творческому персоналу составит $100 млн, говорится в пресс-релизе. Отмечается, что съемочные группы приостановленных проектов будут также получать двухнедельные выплаты.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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