Disney отказался предоставлять отчеты о кассовых сборах

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Компания Disney отказалась временно предоставлять отчеты о кассовых сборах, из-за ситуации с коронавирусом в мире приостановили работы многие кинотеатры. Об этом сообщает Deadline.

Известно, что в США закрылись 4933 кинотеатра, прибыль от них составляла 96% выручки от кассовых сборов в Северной Америке.

Известно, что до остановки проката картина «Вперед» от Pixar (материнская компания — The Walt Disney Company) собрала лишь $103 млн и фактически провалилась.

По данным Deadline, из-за отказа Disney публиковать данные кассовые аналитики больше не смогут составлять топы в принципе.

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