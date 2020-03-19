«КиноПоиск» выпустит сериал по книге Зыгаря о победе Ельцина в 1996 году

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» выпустит сериал «Сердечный приступ» по новой книге писателя и журналиста Михаила Зыгаря («Вся кремлевская рать»). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru».

Восьмисерийный политический триллер расскажет о победе Бориса Ельцина на президентских выборах 1996-го. Премьера шоу назначена на середину 2021 года.

Сам Михаил Зыгарь выступит в качестве сценариста сериала. Также он займется его продюсированием — совместно с Нателлой Крапивиной, создательницей программы «Орел и решка», продюсершей фильмов «Кислота» Александра Горчилина и «Трое» Анны Меликян.

Книга «Сердечный приступ», которая легла в основу шоу, выйдет в сентябре 2020 года. Съемки экранизации начнутся после ее публикации.