Журнал Playboy больше не будет выходить в печатном виде

Американский журнал Playboy объявил, что перестанет выходить в печатном виде, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на главу американской компании Playboy Enterprises Бена Кона.

«Поскольку перебои с производством контента и системой поставок из-за пандемии коронавируса становились все более очевидными, мы вынуждены исполнить то, о чем говорили внутри компании», — сказал Кон.

Он отметил, что журнал будет регулярно выходить в цифровой версии.

Журнал Playboy выпустил первый номер в 1953 году 51-тысячным тиражом. Русская версия выходит с 1995 года.