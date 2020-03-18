Музеи, театры и концертные залы разработают онлайн-программы
Министр культуры России Ольга Любимова поручила федеральным учреждениям культуры, закрытым на карантин из-за коронавируса, разработать онлайн-программы для посетителей, пишет пресс-служба ведомства.
«В связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции федеральные музеи, театры и концертные залы должны предложить зрителям интерактивные мероприятия, доступные на соответствующих интернет-площадках»,- - говорится в сообщении.
Ранее Минкультуры из-за коронавируса приостановило работу федеральных музеев, театров, концертных залов, кинотеатров, цирков и филармоний.
В России коронавирусом заразились 114 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Минкультуры закрывает федеральные учреждения из-за коронавируса