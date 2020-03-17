Выйдя из пустыни, Джаред Лето удивился пандемии коронавируса

Американский актер и музыкант Джаред Лето рассказал, что был шокирован новостями о пандемии коронавируса в мире, так как 12 дней провел в пустыне без телефона и связи. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он сообщил своим подписчикам, что 12 дней провел в молчаливой медитации без какой-либо коммуникации с внешним миром, поэтому он не знал, что происходит за пределами пустыни.

«Вчера я попал в совершенно другой мир. Тот, который изменился навсегда. Сейчас я получаю сообщения от друзей и близких, узнаю, что происходит», — написал Лето.

Актер выразил надежду, что с его подписчиками все в порядке. Также он пожелал всем оставаться позитивными и беречь себя.