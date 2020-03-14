Клип Little Big набрал более 10 млн просмотров
close
Клип группы российской группы Little Big на песню Uno набрал более 10 млн просмотров, об этом свидетельствуют данные видеохостинга Youtube.
На данный момент у клипа 10 003 319 просмотров и 601 тысяча лайков.
Клип был опубликован 13 марта в 01.00 мск, с тех пор он занимает первое место на вкладке «В тренде».
Ранее сообщалось, что Little Big представят Россию на конкурсе «Евровидение-2020» с песней Uno. Ее премьера состоялась 12 марта в эфире программы «Вечерний Ургант».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Клип Little Big завоевал популярность среди зрителей «Евровидения-2020»
— Маленькая победа: клип Little Big уничтожил конкурентов
— Букмекеры включили Little Big в пятерку потенциальных победителей «Евровидения»