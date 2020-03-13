Вышел трейлер фильма «Гудбай, Америка!» с Дмитрием Нагиевым
close
На YouTube-канале «Сарик Live» выложили трейлер комедийной драмы «Гудбай, Америка!» режиссера Сарика Андреасяна, одну из главных ролей в которой сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.
Картина была снята по мотивам реальных историй россиян, отправившихся жить в США.
Кроме Нагиева, главные роли в ленте исполнили: Юрий Стоянов, Владимир Яглыч, Надежда Михалкова и другие.
Премьера фильма в кинотеатрах России запланирована на 23 апреля.