Агутин спел хит Элджея «Розовое вино»

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Эстрадный исполнитель Леонид Агутин стал гостем музыкального шоу Антона Беляева LAB в Яндекс.Эфире и исполнил песню Элджея «Розовое вино» с симфоническим оркестром.

По словам Агутина, музыкальный талант Элджея ему понравился, хотя раньше он этого исполнителя не слушал. «По этим куплетам я понимаю, что парень от музыки тоже недалеко ушел, человек тоже из музыкального мира. Потому что ритмически все сделано очень здорово, правильно. Человек без музыкального таланта не способен такое сделать в любом случае», — поделился размышлениями Агутин.

Также вместе с симфоническим оркестром Агутин исполнил свою песню «Босоногий мальчик».

В музыкальной лаборатории LAB с Антоном Беляевым артисты исполняют свои песни в необычных аранжировках и исполняют каверы на произведения других музыкантов. Передача выходит с декабря 2019 года.

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