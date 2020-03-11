Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон

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На заседании Верховного суда Манхэттена была обнародована личная переписка продюсера Харви Вайнштейна с помощниками, сообщает Daily Mail.

В частности, в одном из сообщений Вайнштейн предлагал расправиться с актрисой Дженнифер Энистон. «Джен Энистон должна быть убита», — писал Вайнштейн своей помощнице в ответ на записку о готовящейся к выходу статье о том, что он позволял себе сексуальные домогательства в адрес актрисы.

Также в суде стало известно, что продюсер обращался за помощью к миллиардерам Джеффу Безосу и Майклу Блумбергу. Он просил их помочь возродить его рушащуюся карьеру.

Громкий скандал вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна разгорелся в 2017 году. Свыше 80 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Сейчас ему грозит наказание в виде срока заключения до 25 лет.

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