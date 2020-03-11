Дочь Миллы Йовович получила роли в «Черной вдове» и экранизации «Питера Пэна»

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12-летняя Эвер Габо Андерсон, дочь актрисы Миллы Йовович, получила роли сразу в двух громких фильмах — супергеройском боевике и экранизации книг Дж. М. Барри о Питере Пэне.

Она сыграет юную Наташу Романофф в грядущем кинофильме по комиксам Marvel «Черная вдова» и Венди в новой картине Disney «Питер и Венди». «Мы так горды нашей деткой! Эвер хотела играть с пяти лет, она вложила время, внимание и энергию в исполнение своей мечты», — написала Йовович в Instagram.

Премьера «Черной вдовы» в России состоится 24 апреля. Главную роль в фильме сыграла Скарлетт Йоханссон.

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