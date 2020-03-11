Госпитализирована Валентина Талызина
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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована, сообщает Telegram-канал 112.
Утверждается, что в больнице 85-летняя Талызина будет проходить очередной курс реабилитации после перенесенного в октябре 2019 года инсульта. Восстановление пока идет тяжело.
Валентина Талызина — звезда советских фильмов «Ирония судьбы или с легким паром», «Афоня», «Зигзаг удачи» и др.
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