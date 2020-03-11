Госпитализирована Валентина Талызина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/566/12921566/upload-RIAN_2816072.HR-pic905-895x505-43790.jpg">

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина госпитализирована, сообщает Telegram-канал 112.

Утверждается, что в больнице 85-летняя Талызина будет проходить очередной курс реабилитации после перенесенного в октябре 2019 года инсульта. Восстановление пока идет тяжело.

Валентина Талызина — звезда советских фильмов «Ирония судьбы или с легким паром», «Афоня», «Зигзаг удачи» и др.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин отметил самобытные актерские работы празднующей юбилей Талызиной