Украинки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

В Ватикане на фреске художника Рафаэля в зале Апостольского дворца нашли автографы украинских туристок, сообщается в Facebook-группе Italy for me («Италия для меня»).

«Лена и Тамара из Винницы, что вы наделали?» — подписал видео его автор. Один из комментаторов публикации отметил, что надпись уже была на фреске в 2015 году. Рядом можно различить и другие подписи.

Станцы Рафаэля находятся в Апостольском дворце, официальной резиденции Папы Римского. Их художник расписывал в 1508-1517 годах.

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