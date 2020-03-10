Тимати заложил свой бренд

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Тимати заложил товарный знак своих бургерных Black Star Burger, сообщает Telegram-канал Mash.

Как именно он намерен воспользоваться полученными деньгами, неизвестно.

Первый ресторан сети Black Star Burger открылся в сентябре 2016 года в Москве. Заведение открыл предприниматель Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. В открытии ресторана в Грозном в 2017 году принимал участие глава Чечни Рамзан Кадыров.

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