Тимати заложил свой бренд
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Тимати заложил товарный знак своих бургерных Black Star Burger, сообщает Telegram-канал Mash.
Как именно он намерен воспользоваться полученными деньгами, неизвестно.
Первый ресторан сети Black Star Burger открылся в сентябре 2016 года в Москве. Заведение открыл предприниматель Юрий Левитас совместно с Тимати, Павлом Курьяновым и Вальтером. В открытии ресторана в Грозном в 2017 году принимал участие глава Чечни Рамзан Кадыров.
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