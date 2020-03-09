Парижские концерты Мадонны отменены из-за коронавируса

Концерты певицы Мадонны в парижском зале Grand Rex отменены из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте площадки.

Решение об отмене концертов принято в соответствии с требованием министерства здравоохранения об отмене всех массовых мероприятий с числом участников больше 1000 человек, говорится в заявлении организаторов.

Ранее французские власти приняли решение об отмене массовых мероприятий в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

По последним данным, в мире общее число зараженных вирусом превысило 110 тысяч человек. Погибли уже 3 877 человек, а выздоровели свыше 62 тысяч пациентов.

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