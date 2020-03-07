Экс-вокалиста Deep Purple не пустили в Россию

Бывшего вокалиста групп Deep Purple и Rainbow Джо Линна Тернера не пустили в Россию на границе с Белоруссией. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел на таможенном посту Красная горка в Смоленской области.

Тернер должен был выступить на симфоническом рок-шоу в Смоленске. Зрителей предупредили об отсутствии музыканта со сцены. Гостям шоу было показано видеообращение звезды, в котором он прямо с границы извинился за отсутствие.

По данным источника, Тернера не пустили в Россию, так как он нарушил правила въезда в страну. Как гражданин США, исполнитель должен был въехать на территорию РФ через пограничный пункт пропуска в Брянской области.