Организаторы «Евровидения» отказались от поездки в Нидерланды из-за коронавируса
Песенный конкурс «Евровидение» может оказаться под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса, пишет Billboard.
Несколько делегатов от стран-участниц не приедут на запланированную на 9 марта рабочую встречу Европейского вещательного союза в Нидерландах. В частности, по видеосвязи во встрече будет участвовать глава «Евровидения» Юн Ула Санн. От поездки отказались Швеция и Израиль.
Пока официальных объявлений об отмене или смене формата «Евровидения» не было. Группа Little Big должна представить Россию на международном музыкальном конкурсе в Роттердаме в мае 2020 года.
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