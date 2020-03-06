Сын Высоцкого опасается судиться с ФБР из-за рекламы с портретом отца

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Актер Никита Высоцкий в беседе с РИА «Новости» ответил на вопрос о возможном суде с США за использование фотографии его отца — поэта и певца Владимира Высоцкого в рекламной кампании Федерального бюро расследований.

Он отметил, что потребовать от ФБР компенсации, можно только через американский суд. «Судиться в Америке – дело сложное и дорогое. Что делать, я буду думать. Безусловно, права мои, моего брата и Марины Влади нарушены, поэтому, вероятно, что-то сделать надо. Каким образом и нужно ли здесь требовать компенсацию – мы решим. Но, поверьте мне, надо быть Дерипаской, чтобы судиться в Америке», — пояснил он.

В посте говорится об обращении в ФБР при наличии информации, которая может помочь бюро. Авторы поста признаются, что «тоже любят Высоцкого». Переход по ссылке перенаправляет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, где также на русском и английском предлагается передать информацию при соблюдении конфиденциальности.

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