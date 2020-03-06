Лувр отменил бесплатный проход в музей
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Парижский музей Лувр отменил бесплатный вечерний проход в музей в субботу, 7 марта.
Об этом представители Лувра сообщили в Twitter, поблагодарив за понимание и извинившись за причиненные неудобства. Решение может быть связано со вспышкой коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса Covid-2019. По последним данным, во всем мире вирусом заразились более 98 тыс. человек, свыше 3 тыс. человек погибли.
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