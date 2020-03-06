Тайка Вайтити снимет мультсериал «Чарли и шоколадная фабрика»

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити снимет две серии мультсериала «Чарли и шоколадная фабрика» для Netflix, передает Variety

По словам представителя Netflix, в сериале будет сохранен дух книги Роальда Даля, однако будут добавлены новые персонажи.

Один из эпизодов будет посвящен народу умпа-лумпов.

Когда выйдет сериал, пока не сообщается.

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