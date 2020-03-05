Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»
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Американская актриса Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат со съемочной площадки «Игры престолов», чтобы подарить ей на Рождество, передает Daily Mail.
«Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов», — рассказала Кларк.
Она добавила, что расплакалась от такого подарка.
Брат актрисы работал оператором на съемках «Игры престолов».
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