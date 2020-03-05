Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат из «Игры престолов»

Американская актриса Эмилия Кларк рассказала, что украл ее брат со съемочной площадки «Игры престолов», чтобы подарить ей на Рождество, передает Daily Mail.

«Мой замечательный брат в это Рождество сделал мне лучший подарок. Когда он снимал одну из сцен сражения, ему удалось забрать флаг с эмблемой Дома Таргариенов», — рассказала Кларк.

Она добавила, что расплакалась от такого подарка.

Брат актрисы работал оператором на съемках «Игры престолов».

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