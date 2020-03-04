В «Партии Роста» оправдали Шнурова за нецензурную песню о политике

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на церемонии вручения национальной музыкальной... Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на церемонии вручения национальной музыкальной...
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров на церемонии вручения национальной музыкальной...
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не считает матерную песню Сергея Шнурова, в которой он обещает изнасиловать кандидатов на выборах, политическим заявлением.

«Мы понимаем и отличаем поэтическую аллегорию от политического заявления», — пояснил он «Газете.Ru».

Схожее мнение выразила и лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева. По ее словам, провокационная песня не повлияет на имидж партии.

«Я думаю, что ненормативная лексика там [не касается] политики и партий, вряд ли она будет ассоциироваться с какой-либо политической партией», — сказала она.

Дмитриева также призналась, что мало знакома с творчеством Шнурова, однако обязательно посмотрит отрывок из его новой песни.

Ранее Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram отрывок песни, посвященной выборам. В ней музыкант использует нецензурную лексику и радуется росту партии.

В конце февраля Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии роста». Кроме того, артист может возглавить партийный список на выборах в Госдуму. По словам самого музыканта, этот вопрос с ним еще не обсуждался.

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