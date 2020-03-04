В «Партии Роста» оправдали Шнурова за нецензурную песню о политике

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Глава «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что не считает матерную песню Сергея Шнурова, в которой он обещает изнасиловать кандидатов на выборах, политическим заявлением.

«Мы понимаем и отличаем поэтическую аллегорию от политического заявления», — пояснил он «Газете.Ru».

Схожее мнение выразила и лидер фракции «Партия Роста» Оксана Дмитриева. По ее словам, провокационная песня не повлияет на имидж партии.

«Я думаю, что ненормативная лексика там [не касается] политики и партий, вряд ли она будет ассоциироваться с какой-либо политической партией», — сказала она.

Дмитриева также призналась, что мало знакома с творчеством Шнурова, однако обязательно посмотрит отрывок из его новой песни.

Ранее Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram отрывок песни, посвященной выборам. В ней музыкант использует нецензурную лексику и радуется росту партии.

В конце февраля Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии роста». Кроме того, артист может возглавить партийный список на выборах в Госдуму. По словам самого музыканта, этот вопрос с ним еще не обсуждался.

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