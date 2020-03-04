Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из «Ну, погоди!»

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Лера Кудрявцева в Instagram отреагировала на то, что ее место ведущей на премии «Муз-ТВ» досталось Ольге Бузовой.

С 2003 года Кудрявцева вела шоу, однако в 2020 году директор канала Арман Давлетьяров отдал эту позицию звезде «Дома-2». «Когда ты узнаешь новости из СМИ, а не от своего друга, возникает много вопросов: а есть ли вообще дружба?» — задала Кудрявцева риторический вопрос в Stories, намекая на свою дружбу с Давлетьяровым.

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма «Ну, погоди!», где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее. Вероятно, таким образом она намекнула на наивность Бузовой.

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