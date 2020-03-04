Потерпевшая неудачу на «Евровидении» Самойлова предостерегла Little Big
Певица Юлия Самойлова в интервью изданию «НьюИнформ» одобрила решение российского комитета «Евровидения» послать на конкурс в 2020 году группу Little Big.
Она уверена, что это самые западные артисты из всего отечественного шоу-бизнеса. «Они задают тренды, заставляют весь мир танцевать странные танцы. Шоу на пике гротеска, никакой политики, миллионы на YouTube и волны позитива, смеха и адекватного хайпа. Этого хочется многим и, надеюсь, европейским зрителям тоже!» — говорит она.
Самойлова, потерпевшая неудачу на «Евровидении» в 2018 году, предостерегла Little Big. «Памятуя о своей истории, хочется пожелать найти больше точек соприкосновения при подготовке майского шоу», — сказала певица, ранее жаловавшаяся, что у нее была всего одна репетиция песни, а номер был поставлен неудачно.
Группа Little Big выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.
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