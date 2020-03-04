Потерпевшая неудачу на «Евровидении» Самойлова предостерегла Little Big

<img src="//img.gazeta.ru/files3/651/12355651/upload-21RIAN_5494927.HR-pic905-895x505-12146.jpg">

Певица Юлия Самойлова в интервью изданию «НьюИнформ» одобрила решение российского комитета «Евровидения» послать на конкурс в 2020 году группу Little Big.

Она уверена, что это самые западные артисты из всего отечественного шоу-бизнеса. «Они задают тренды, заставляют весь мир танцевать странные танцы. Шоу на пике гротеска, никакой политики, миллионы на YouTube и волны позитива, смеха и адекватного хайпа. Этого хочется многим и, надеюсь, европейским зрителям тоже!» — говорит она.

Самойлова, потерпевшая неудачу на «Евровидении» в 2018 году, предостерегла Little Big. «Памятуя о своей истории, хочется пожелать найти больше точек соприкосновения при подготовке майского шоу», — сказала певица, ранее жаловавшаяся, что у нее была всего одна репетиция песни, а номер был поставлен неудачно.

Группа Little Big выступит на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Самойлова прокомментировала отказ Украины от участия в «Евровидении-2019»

— Потерпевшая поражение на «Евровидении» Самойлова сообщила о смерти родных

— Самойлова объяснилась по поводу отъезда из России