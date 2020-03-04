Сериал «Шторм» от авторов «Аритмии» покажут на ТНТ
На ТНТ впервые на российском телевидении покажут киносериал «Шторм» — второй совместный проект режиссера Бориса Хлебникова и сценаристки Натальи Мещаниновой, ранее работавших вместе над фильмом «Аритмия».
По сюжету, при открытии нового дворца искусств в провинциальном городе обрушивается крыша здания, однако ответственный за трагедию кандидат в мэры избегает наказания. Вместо него судят его заместителя и главного инженера. Несправедливости пытается противостоять следователь в исполнении Александра Робака, который сам вскоре оказывается поневоле замешан в преступных махинациях.
Анна Михалкова за роль в сериале получила «Золотого орла» как лучшая актриса.
Ранее «Шторм» был доступен на видеосервисе Start. Сериал стартует на ТНТ 10 марта.
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