В Дагестане избавились от баннеров со звездой «Холостяка»

@sunxsteel/Instagram

Блогерша Сапият Ахмедова, участвующая в шоу «Холостяк», подверглась критике на родине, сообщает Telegram-канал Mash.

Девушку застыдили за решение участвовать в реалити. Утверждается, что с улиц пропали рекламные баннеры с Сапият, которую обвинили в нарушении местных традиций.

Сапият Ахмедова вместе с другими 15 участницами борется за сердце стоматолога Антона Криворотова.

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