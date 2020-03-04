В Дагестане избавились от баннеров со звездой «Холостяка»
Блогерша Сапият Ахмедова, участвующая в шоу «Холостяк», подверглась критике на родине, сообщает Telegram-канал Mash.
Девушку застыдили за решение участвовать в реалити. Утверждается, что с улиц пропали рекламные баннеры с Сапият, которую обвинили в нарушении местных традиций.
Сапият Ахмедова вместе с другими 15 участницами борется за сердце стоматолога Антона Криворотова.
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