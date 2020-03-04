Блогер Диденко ответила на критику после инцидента в московской бане

Блогер Екатерина Диденко, которая подверглась критике в сети после смерти трех человек на ее дне рождении в банном комплексе Москвы, ответила на негативные комментарии в сторис Instagram.

Девушка со словами на глазах призналась, что не знает, почему произошел этот инцидент и погиб ее муж Валентин.

«Мне очень жалко и очень больно... Как вы умудряетесь писать мне гадости», — спросила подписчиков Диденко.

Она выразила соболезнованиям родным и близким погибших и отметила, что ей очень тяжело.

«Те, кто устроил травлю, ответят за свои слова», — написала девушка.

На праздновании дня рождения Диденко находились 18 человек. Инцидент произошел из-за сухого льда. Предполагается, что после того, как люди зашли в воду со льдом, произошла химическая реакция и сильное дымообразование. Впоследствии трое человек, в том числе муж блогера, потеряли сознание и из-за этого стали тонуть. Три человека погибли, включая мужа блогера.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа

— Психолог объяснила реакцию блогера Диденко на смерть мужа в московской бане

— Названа причина смерти гостей вечеринки в московской бане