Поклонская одобрила отправку Little Big на «Евровидение»

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала решение отправить группу Little Big представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020».

Коллектив Поклонская назвала «чумовым» и заявила, что не сомневается в успехе Little Big. «Они всему миру под «Калинку» покажут, что такое «From Russia with Love»», — поделилась Поклонская в своем Telegram-канале.

Она также подчеркнула, что это решение — уже большая победа. «Раньше у нас было два мира: телевизор — один мир, а интернет — другой... Одни боялись других — прямо как две деревни, переругавшиеся вдрызг. А теперь на «Евровидение» поедут как раз парни из мира «этих ваших интернетов», — порадовалась она, назвав отправку Little Big на конкурс преодолением «великого русского разлома».

Группа Little Big представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.

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