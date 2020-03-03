Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ

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Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии «МУЗ-ТВ 2020», сообщает «Вокруг ТВ» со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

Бузова будет ведущей премии впервые. Кроме нее, снова будут вести шоу Ксения Собчак и Максим Галкин,второй год подряд ведущим станет Александр Ревва. «Сразу же хочу отметить, что мне не страшно. Если вы намекаете на присутствие Ксении Собчак, говоря о том, что будет страшно, то это не так. В первую очередь, мне хочется сделать акцент на музыке, на творчестве новых исполнителей, и, конечно же, на любви», — сказала она, пообещав импровизировать.

Премия канала МУЗ-ТВ пройдет на «ВТБ-Арене» 5 июня 2020 года.

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