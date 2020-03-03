Группу Little Big после новостей об участии в «Евровидении» покинул член команды
Группу Little Big покинул пиар-менеджер и директор по развитию коллектива Андрей Орехов. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
В интервью Telegram-каналу «Антиглянец» он объяснил, что принял такое решение, потому что путь группы начал расходиться с его представлениями о том, чем он хочет заниматься. «Я разделяю общую радость и гордость за ЛБ, я считаю их отличными людьми и, пожалуй, лучшими из профессионалов на рынке (я имею в виду всю команду, от техников до менеджмента), но себе я места там не нахожу», — поделился он.
Группа Little Big представит Россию на конкурсе «Евровидение» в Роттердаме в мае 2020 года.
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