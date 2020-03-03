Бездомная звезда «Би-би-си» Пейдж Гринуэй покончила с собой

23-летняя Пейдж Гринуэй найдена мертвой в своей квартире, сообщает Daily Mail.

Полиция пришла к выводу, что девушка покончила с собой.

В течение семи лет Гринуэй была бездомной. В 2017 году она стала героиней документального фильма «Би-би-си» «Любовь и наркотики на улице». Девушка с яркой запоминающейся внешностью, оказавшаяся на улице из-за проблем с психическим здоровьем и плохих отношений с матерью, была одной из самых популярных героинь шоу.

По словам матери погибшей, успех бездомной звезды позволил ей найти работу распространителя косметики. Девушка пыталась пойти в армию и поступить в колледж парикмахерского искусства. В 2020 году она планировала начать свой бизнес.