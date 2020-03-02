Премьера песни Little Big для «Евровидения» состоится в ближайшие дни

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Премьера песни, с которой рейв-группа Little Big, выступит на музыкальном конкурсе «Евровидение», состоится в ближайшие дни. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Первого канала.

Ранее было официально объявлено, что группа Little Big (Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов, Сергей Макаров) поедет на «Евровидение» и представит Россию.

Солист Прусикин рассказал ТАСС, что новая песня будет носить «бразильский оттенок».

«Мы всегда работали на веселье, на карнавале, и мы не будем изменять себе», — подчеркнул Прусикин.

Международный конкурс «Евровидение» пройдет в Роттердаме в мае.

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