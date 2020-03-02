Поэтесса Вера Полозкова станет многодетной матерью
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Популярная поэтесса Вера Полозкова рассекретила третью беременность в Instagram.
Она опубликовала несколько снимков с округлившимся животом и призналась, что ждет девочку. Многодетной матерью артистка, сейчас находящаяся в Индии, станет уже скоро. «Весна предстоит интересная, кстати. 33 недели, девчонка, на этот раз», — подписала фото Полозкова.
33-летняя поэтесса воспитывает двоих сыновей — Савву и Федора. О расставании с их отцом, музыкантом Александром Бганцевым, она рассказывала в социальных сетях в 2019 году.
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