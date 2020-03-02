Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер «Артемиса Фаула»

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Компания »Disney Россия» показала на YouTube трейлер экранизации цикла романов Оуэна Колфера «Артемис Фаул».

В трейлере прирожденный мошенник Артемис Фаул открывает себя волшебный мир, который намерен ограбить. Подросток оказывается первым человеком, обнаружившим подземное царство».

Премьера «Артемиса Фаула» запланирована на 28 мая 2020 года. Съемки фильма завершились давно, первый трейлер был опубликован в ноябре 2018 года. Тем не менее картина оставалась на полке.

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